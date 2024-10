No dobra i jakie konkretnie przestępstwo miał on niby popełnić? Bo urzędnikiem RARS nie był i nie mógł przekroczy uprawnień, więc niby w jaki sposób złamał prawo? Czemu tego nikt nie podaje publicznie?



Cała sprawa polega na tym, aby gościa wrzucić do aresztu wydobywczego i w ten sposób zmusić do złożenia obciążających zeznań.