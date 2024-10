Słodki Jezu, komentarze są cudowne. "za komuny to były elyty, tero ni mi elyt".

Elity moi drodzy pozbyliśmy się dając się rozebrać, a później podczas 2WŚ I za komuny. Wszyscy jesteśmy potomkami chłopów pańszczyźnianych, do siana nam bliżej aniżeli stołu. Elity które mamy obecnie, to sobie komuniści zainstalowali gdy już się ruskie nami zajęły po wojnie.