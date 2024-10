jakoś do tej pory to z sąsiadami na długoterminowym tylko problemy miałem... do jednego mieszkania co trochę inna patologia się wprowadzała

na wiosce podobnie, obok działki co trochę inni ukraińcy mieszkają, niektórzy spokojni inni non stop by imprezowali...



to nie problem najmu krótkoterminowego tylko braku możliwości skutecznego karania za zakłucanie porządku