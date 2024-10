"Rodzina jest niewydolna społecznie, bez wsparcia nie potrafi zadbać o swój los" To może opieka społeczna zamiast dawać pieniądze powinna aktywizować takich ludzi. Pokazać przysłowiowym palcem drogę zawodową realną dla takich osób. Istnieją prace chałupnicze czy też zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne zapewniające dowóz do pracy i elastyczny grafik dostosowany do np. rehabilitacji. Firmy otrzymują dofinansowanie do takich stanowisk a niepełnosprawny pracuje np. lepiąc wyroby garmażeryjne czy wykonując inne drobne prace manualne dostosowane Pokaż całość