Dlatego jedyną możliwą odpowiedzią jest budownictwo spółdzielcze i komunalne. W przeciwnym wypadku jesteśmy kompletni zdani na łaskę bądź niełaskę panów deweloperów. Gdybyśmy byli na nie gotowi to już w tym momencie powoli można by kontraktować obecnych wykonawców deweloperów po preferencyjnych stawkach i tyle by im wyszło, ze sterowania podażą.