Artykuł sprzed 3 dni, już pożar w burdelu został ugaszony. https://dorzeczy.pl/ekonomia/639796/zwrot-w-sprawie-ideas-ncbr-rzad-oglosil-decyzje.html Teraz przydało by się patrzeć na ręcę, żeby to faktycznie doszło do skutku, a nie odgrzewać kotleta.PS Które to już znalezisko w tym samym temacie? Ile było znalezisk, że rząd dogadał się z profesorem Sankowskim?