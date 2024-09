tzn. to jest normalne w hiszpanii i wielu południowych krajach... sprzatanie wygląda tak, że pies czasem nawet nie ma gdzie siknąć i jak siknie pod siebie na kostce czy płytkach na drodze to gość ma ze sobą 0,5 litra wody i to przelewa od razu. Wg. mnie to całkiem spoko zachowanie w przeciwieństwie do polski gdzie można bez problemu wejść w g... albo sik psa.