Oh to przecież standardowy manewr, słowem klucz jest tutaj: Wybory Prezydenckie.



Do czasu wyborów wszystko musi przycichnąć, Polak złapie standardową przedwyborczą amnezję, zapomni o układach władzy z deweloperem. W TV puści się kilka nowych komisji śledczych, Ziobro, wizy. Jedzący bigos elektorat rozemocjonowany sprawnością władzy ochoczo wyruszy do urn. Kilka tygodni po wyborach dostanie +50% cen z metra na upragniony apartament dla swoich dzieci. Polak przywykł już do tego cyklu. Zapomni do następnych Pokaż całość