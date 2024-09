Kobieta im dłużej w związku tym ciężej testuje charakter partnera. Faceci wtedy glupieja bo są bardziej liniowi. Nie zmienia się ich podejście do partnerki pod względem zwiększania wymogów.

Kobiety dostają szału kiedy coś idzie nie po ich myśli. A w szczególności kiedy partner nie wykonuje ich poleceń, nie spełnia oczekiwań.

To jest długa list zależności ale np:

-wymaga abyś miał hobby, ale jak tylko się zajmujesz sobą to masz na to góra 20 min bo zaraz jest "spędził byś trochę czasu ze mną a nie te samochody/ komputery itp"

-masz obsypywać ja kwiatami, zabierać do restauracji, organizować romantyczne wieczory, spacery. Ale jak się spytasz dlaczego ona nie odwzajemnia tego w żadnej formie to od razu awantura. Bo ona jest "kobietom"

-skoro tak Ci zależy na twoich kolegach to zamiast iść z nimi do baru przyprowadź ich na kolację do domu albo zabierz ją ze sobą, bo ona też z nimi by mogła pogadać.... Jprdl bez komentarza. Pokaż całość