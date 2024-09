Lubię motto z Fallouta: "War... war never changes." Ale patrząc z technicznego punktu widzenia, to wojna cały czas się zmienia.



I wojna światowa to wojna pozycyjna w okopach, II wojna światowa to czołgi – 250 000 sic! czołgów. Ten konflikt to drony.



Teraz np. takie USA jest w stanie zniszczyć cały kraj przy pomocy zespołu lotniskowców, bez własnych żołnierzy na terytorium wroga. Nie używając broni atomowej.



To naprawdę fascynujące, jak daleko zaszliśmy Pokaż całość