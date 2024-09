Jeszcze tylko skrajny fanatyzm religijny Polaków i kult betonu utrzymuje tą bańkę napompowaną. Normalnie ludzie już w ogóle nie kupują tego, bo ich nie stać za te oderwane kwoty, ale każdy nowobogacki Janusz biznesu jak ma wolną gotówkę to dalej jak w szale i z szewską pasją ładuje to w kurniki, bo jego wiedza o inwestowaniu ogranicza się do: "tylko nieruchy, giełda to oszusty som, mieszkania tylko drożeją Pioter"