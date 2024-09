Prędzej g---o spadnie z nieba, a nie ceny.

Kto wymyśla te bzdury z jakimiś wizjami, że ceny mogłyby spaść do realnych możliwości zakupowych finansowego przeciętniaka w tym kraju?

Bzdura, wzrosty cen może po prostu staną, a popyt i tak będzie, tylko nie u tych, którym mieszkanie jest potrzebne do życia.

Wciąż jest wielu inwestorów z grubą kasą, a przecież to jest i będzie najlepsza lokata.