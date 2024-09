Mieszkam w pobliżu. Tych sklepów zamyka się więcej, a już teraz wiele lokali stoi pustych. Mam mieszane uczucia, co do tego zjawiska.



Z jednej strony. To zdrowe dla wolnego rynku. Po co ma tam być księgarnia, gdzie wszystkie artykuły szkolne są o 30% droższe niż w 500 m dalej znajdującym się Lidlu? Nie radzisz sobie, upadasz. Na Twoje miejsce przychodzi ktoś nowy, z nowym biznesem, może lepiej prosperującym?



Tylko tutaj mamy drugie dno. Przedsiębiorcy słusznie zauważają, że wysoki czynsz jest głównym powodem. Moim zdaniem odpowiada za to miasto, które nie bierze żadnej odpowiedzialności. Prywatny właściciel nieruchomości jak ma lokal użytkowy, który stoi od kilku lat pusty, to najzwyczajniej w końcu obniża cenę, aby go wynająć.



