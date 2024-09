Nie po to finansuje sie partie polityczne, by pozniej politycy robili to co chca, lub to co chca wyborcy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

O nieruchomosciach posiadanych przez politykow tez lepiej nie wspominac, bo by jeszcze wyszlo ze coraz wyzsze ceny mieszkan, dzieki manipulacjom rynku, sa tez w ich interesie.