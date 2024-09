Pisowski kmiot myślał ze sobie będzie odpowiadał z wolnej stopy popijając latte w londyńskiej kawiarence. Naśmiewając się z polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyszło na to ze siedzi w angielskim areszcie i czeka na ekstradycje do Polski, a gdy już go zapakują i wyślą to trafi do sztumu.



Najlepsze jest to ze reszta pisowskich kmiotów ma zakneblowane usta i nie mogą bredzić o torturach, upolitycznionym sądownictwie itd.

Stając przed polskim sądem szanse na odpowiadanie