No i chj, dla gamoni z inteligencją ameby, wazne ze PIs nie wygral, a kredyt 0% nie był ukryty w programie wyborczym. "zrobilismy to kochani, jestem z nas dumny". Ah te bohaterskie zwozenie ludzi pod urny, byle sie wydrzeć z dyktatury :) Wybor P0 to swietny dowod na to ze demokracja wcale nie jest dobra, bo większosc jest tępa i wcale nie mysli samodzielnie, tlyko tym co sobie ogladają w tvn albo Pokaż całość