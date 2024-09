"Jeśli chcesz żyć wśród nas, pracuj, zrób coś, żeby zarabiać na życie, to bardzo proste. Wielu imigrantów przybywa do Europy, spodziewając się 'jazdy na gapę'. My się na to nie zgadzamy" - powiedział prezydent Andrzej Duda w programie "Full Measure" emitowanym w sieci lokalnych amerykańskich tv