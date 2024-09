O ile Belgów jeszcze od biedy rozumiem, to Polaków jarającym się tym facetem - nie. Facet przegrał Polskę i był za to bezpośrednio odpowiedzialny, z racji stanowiska. W tych w kwestiach nie ma wymówek. Przed wojną żył jak pączek w maśle, nie obronił Polski po czym miał komfortowe stanowisko w czasie trwania 2wś (nie ryzykował śmierci).



Po wojnie co? Kolejny co pracował jako barman. Nie nadawał się do branży. Który weteran się nadawał - ten dostawał propozycję pracy w służbach, w wojsku jakiegoś kraju Zachodniego albo zostawał najemnikiem. Rynek usług wojskowych zweryfikował Maczka i z tego co pamiętam - jakimś takim 'harcerstwem' się trochę pozajmował i tyle. Nikt kto poważnie zajmował się militariami - nie brał go na poważnie.



Bo i dlaczego, skoro nie potrafił wywalczyć niepodległości własnego kraju?