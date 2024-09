Ilość tanich montowni w kraju to jeszcze nie wyznacznik sukcesu gospodarczego – temat jest dużo bardziej skomplikowany.



Rumunia boryka się z głębokimi problemami gospodarczymi, które nie sprowadzają się jedynie do przyciągania zagranicznych inwestycji. Niskie i proste podatki przyciągają korporacje, ale efekty są znikome. Wynagrodzenia są niskie, offset i R&D praktycznie nie istnieją, a dzięki licznym ulgom podatkowym, zyski lądują na Malcie zamiast w budżecie Rumunii. Na dodatek rząd dotuje korporacje, np aby był tani prąd dla corpo a nie dla Kowalescu co budzi frustrację społeczną, zwłaszcza gdy subsydia trafiają do przemysłu nie za CIT a za PIT obywateli.



To prowadzi do niedofinansowania sektora publicznego – policja, administracja i edukacja są niedoinwestowane, co rodzi korupcję i zniechęca młodzież do nauki. W Rumunii problem z jakością szkół jest na tyle poważny, że większość młodych ludzi nie widzi perspektyw, podczas gdy tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na prywatne szkoły. To kolejny powód - masowa emigracja i dramatyczne stazenie sie spoleczestwa.



