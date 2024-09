Kur#a to jest skandal. Najzabawniejsze, że wszyscy ci, którzy walczyli z reformą sądownictwa i prokuratury i darli ryja teraz siedzą teraz cicho. Teraz to im pasuje wydawanie publicznych pieniędzy na partyjne projekty czy brak praworządności. Ale mam dla nich złą wiadomość. Ta ekipa wiecznie rządzić nie będzie i przyjdzie taka, która osądzi całe to postmagdalenkowe towarzystwo.