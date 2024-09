Nie dawniej jak dziś rano z kumplem rozmawialiśmy o przypadku z USA gdzie są opisywane przypadki z Kolorado jak nachodźcy (tak podobni do tych, których mamy wpuścić wszystkich a kim są później się zobaczy) siłą włamują się do zamieszkanych domów. No i kumpel mówi tak: no broni palnej u nas bez zezwolenia powszechnie jak w USA posiadać nie wolno, ale elektryczną piłę łańcuchówą już tak i to jeszcze bez zezwolenia na razie. Pokaż całość