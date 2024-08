Jak dla mnie największym problemem nie jest to że elektryki się palą tylko jak się palą. Robią to błyskawicznie i jeśli dojdzie do wypadku i się taki elektryk zapali a ty będziesz w środku nieprzytomny to jak cię ktoś szybko nie wyciągnie to się spalisz. Tym bardziej że zazwyczaj baterie są w podłodze. Gdy pali się samochód czysto spalinowy nie żadna hybryda to zazwyczaj jara się komora silnika zanim przejdzie na kabinę Pokaż całość