Czyli w Polsce stabilnie i bez zmian. Czy doczekamy się czasów i przeczytamy, że z powodu otwarcia kolejnego bloku elektrowni atomowej ceny znowu spadną?



Z tymi uprawnieniami do emisji CO2 też jest niezły wał. Wiecie, że te uprawnienia skupują fundusze, które niczego nie produkują? Po co im one? A no żeby sprzedać drożej elektrowniom i zakładom produkcyjnym...