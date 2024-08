Państwo powinno w ogóle nie ingerować w sprawy mieszkaniowe, bo przez to tworzą się patologie. Jak będą dotować ludzi to deweloperzy będą windować ceny z kolei jak bawią się w 'tanie budownictwo' to potem wychodzi taki cyrk jak u mnie w mieście gdzie mieszkanie w TBS, a raczej czynsz takiego mieszkania niejednokrotnie jest wyższy niż wynajem mieszkania u osoby prywatnej.