cena działki... heh ... zgodnie z KW dla bloku 4 piętra 2 klatki, dla mieszkania 65m2 to moja ziemia to koło 90m2 !!!! jaki to koszt dla mieszkania? w tym są parkingi i tereny zielone, wiata na śmiernik etc. w moim mieście koszt takiej działki to max 20 tys zł, czyli jakieś + 310zł do m2, a m2 kosztuje 8500zł do maks 15 tys zł. te 300zł przy 8500zł to pomijalny koszt. Pokaż całość