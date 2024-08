Jakchcik musi pływać.

A na serio To firmy mają przecież przedstawicieli w tej fundacji zebrać się i albo podjąć decyzje o zamknięciu tego tworu albo zrobić zgromadzenie udziałowców i zobowiązać zarząd do likwidacji tego badziewia zależnie od formy tego bytu i formy przedstawicielstwa. A jak się nie da to tych co zawarli takie umowy z ramienia tych firm do sądu i niech oni zwracają zarząd odpowiada całym majątkiem...