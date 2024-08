Wykupywanie mieszkań przez fundusze i kapitał zagraniczny w Niemczech doprowadziło do srogiego kryzysu. Popyt zbudowany przez fundusze doprowadził do wzrostu cen mieszkań do tego stopnia, że zwykłych Niemców nie stać na mieszkania, a i dla funduszy też stało się to mniej opłacalne. Ludzie przestali kupować , podaż przerosła popyt i firmy budowlane zaczęły upadać. Z tym, że tam rząd nie wprowadza żadnych programów dopłat i kroplówek dla branży budowlanej.