Mnie najbardziej rozwala jak ekooszołomy na tvn próbują udowodnić, że zalane miasta przez opady to skutek ocieplenia klimatu zupełnie ignorując fakt, że 20 lat temu nie dziurawy chodnik w mieście to był luksus. Obecnie wszystko zalane betonem co jednocześnie ma wpływ na szybsze nagrzewanie miast bo nagrzany beton dodatkowo oddaje ciepło a te oszołomy mówią, że to przez „ocieplenie klimatu” xD Takie ocieplenie, że kolejne lato mija a rekord temperatur jakoś nadal Pokaż całość