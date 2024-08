Szybko poszło. Po Krakowie już ciężko przejechać z punktu A do punktu B oddalonego o parę km żeby nie natknąć się na kilka elektryków, najróżniejszych marek i przy okazji swoją drogą to kilka Porsche - nie wiem czy one tak potaniały z drugiej ręki, czy ludzie się tak wzbogacili, ale od zaj*bania tego ostatnio. W naszym osiedlowym garażu stoi nawet Tesla Model 3 (ta nowiutka, highland) bez dostępu do prądu :)