ta rakieta potrzebuje paliwa by wystrzelic w gore ku ksiezycowi... Czy ten rzad tego nie dostrzega? Chore. Ludzie zainwestowali spore srodki w ta branze i czekaja. To jest wielka liczba przedsiebiorcow i inwestorow ktorych oszukano. Powinni natychmiast sie okreslic co do programu. Inaczej wiele osob straci pieniadze i temu rzadowi tego nie daruje. Wyjda na ulice. Czy oni chca zarznac branze strategiczna? Lepiej niech sie opamietaja i sie zadeklaruja jeszcze jest czas