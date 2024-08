szczerze myślałem, że inaczej to działa, na tym filmiku z połowa kolumny sobie odjeżdża, z ludzi to z 90% ucieka

pytanie czemu Ukry nie uderzają w pierwsze auto, jednak trudniej się cofa, niż jedzie do przodu

wszystkie pojazdy, które stały tyłem do wybuchu po prostu odjechali, więc raczej byli w gotowości