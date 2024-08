Każdy narkotyk to syf ale to jest po prostu trucizna.Opis "wrażeń" po zażyciu:"Wyjście z niego kończy się albo zgonem z przeciążenia organizmu na detoksie, albo zgonem spowodowanym kumulacją toksycznych metabolitów w wątrobie, albo przymusowym #!$%@? w czystą heroinę dopóki CF nie opuści wszystkich tkanek, a następnie detoks od H, np. poprzez przechodzenie na coraz słabsze opioidy. O ile zatruta metabolitami CF (a jest ich aż 12) wątroba to wytrzyma."