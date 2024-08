Sam od lat próbuje się dowiedzieć na co choruje. Doszło do takiej sytuacji, że z każdym skierowaniem czeka się około roku na badania. Można powiedzieć, że choroba zniszczyła mi życie, a badań miałem kilka bo do specjalistów praktycznie nie można się dostać. Jak się ma nietypowe objawy w tym kraju to życzę powodzenia.