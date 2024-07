Wykop jak zwykle w formie, tragedia całej rodziny, rodziców i dziecka, po co to więcej komentować? Gdyby dzieciak jest w niebezpieczeństwie, rodzic potrafi zrobić najgłupszą rzecz byleby go uratować, widocznie dynamika sytuacji przyćmiła rodzicom fakt, że dzieciak miał kamizelkę, lub wydarzyło się coś o czym nie wiemy a co miało kluczowy wpływ na finał akcji. Przykra sprawa i tyle.