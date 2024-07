Na szczęście nasze społeczeństwo nie jest tak samo durne, jak to niemieckie i francuskie, że w imię przeciwstawiania się określaniu ich rasistami czy ksenofobami dadzą sobie wejść na głowę i jeszcze z nasrania na nią będą wdzięczni. I o ile nasz naród wiele spraw dzieli, tak mam wrażenie, że jest to jedna z tych kwestii, która jednak większość naszych obywateli łączy, a jest nią właśnie niechęć do nachodźców. Japończyków zapraszajmy do nas. Pokaż całość