Ten kto zatwierdził takie przejście na takiej drodze, powinien dostać współwinę.#!$%@? Polska patologia z przejściami na takich drogach bez sygnalizacji świetlnej. A zaraz zamiast ogarnąć to przejście i je zlikwidować lub dać światła, to wjebią tam progi zwalniające. A później wykopki będą #!$%@?ć, że w Niemczech jest przepis o pierwszeństwie pieszego i jak w Polsce go skopiowali to jest super. Szkoda tylko, że bajzel w przejściach nadal pozostał.