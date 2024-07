Pokaż spoiler

po co lepsze sankcje, poki sa Ukraincy do walczenia z ruskimi a i panstwa Zachodnie zaczynaja bron kupowac i mowic o przeszkoleniu ludzi, budowaniu schronow, to jeszcze jedno panstwo lub grupka sie znajdzie do walki z ruskimi i Zachod Europy sie dowlecze do bycia gotowym do rozwalki ruskich, a US zarobi na sprzedazy i produkcji broni i zajmie sie Chinami,