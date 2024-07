Przelała dużą kwotę na wskazane konto - oba banki nic nie reagowały?

Wpłaciła dużą kwotę na konto - tu mogłoby łatwiej przejść.

Wzięła pożyczki - i tak bez problemu? No, chyba że jakieś małe kwoty. Ale zazwyczaj jak powyżej paru tysięcy to sprawdzają bardzo dokładnie.



Wygląda to na akcję, gdzie mogło brać udział więcej osób niż sami dzwoniący złodzieje :)