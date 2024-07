Bardzo mi się podobają komentarze ludzi, że pedalarze to jest jakaś odrębna grupa ludzi. Serio myślcie, że jak ten typ wsiada do samochodu to nagle się zamienia w przykładnego kierowcę? To jest po po prostu debil, który ma problemy z agresją bez względu na to czy jedzie rowerem, samochodem czy idzie pieszo.