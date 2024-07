Od razu warto napisac - najem okazjonalny, jesli to najemca [biorca mieszkania] podaje adres NIE JEST zadnym zabezpieczeniem. Osoba ktorej adres podano "do eksmisji" moze bez konsekwencji sie z umowy wycofac albo nie przyjac eksmitowanych, i wtedy wyglada to troche jakby najmu okazjonalnego nie bylo.

Bezpieczna opcja to uzycie firmy co uzycza adresy do eksmisji + "pomaga" w eksmiji ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



