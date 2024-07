1) i tyle (~50-100 EUR) te "markowe" produkty są warte / ludzie są upośledzeni jeśli kupują ten masowy chłam, z nieracjonalnym narzutem, myśląc że to jest coś więcej "warte" - opłacają własne błędy poznawcze

2) jeszcze 10 lat temu można było we włoszech, za racjonalne pieniądze, kupić ręcznie robione (równiez na zamówienie) obuwie czy galanterię w małych, rodzinnych zakładach. to były produkty bardzo wysokiej jakości, w porównaniu do całego masowego szmelcu piękne. Pokaż całość