Ostatnią nadzieją Polski w tym momencie jest Konfa - i nie twierdzę, bo zaraz się pewnie trolle zlecą, że Konfa to jakaś idealna partia, szczególnie, jeżeli chodzi o to kościelne odklejenie - no ale mamy również do wyboru:



- niemieckiego agenta

- odklejonego dziadka, nie będącego w stanie pogodzić się ze śmiercią brata

- wszelkiej maści tęczową lewicę, z hasłami typu geje, transwestyci, uchodźcy, dyrektywy klimatyczne

- płaczka z telewizji, który już się dał ograć niemieckiemu agentowi Pokaż całość