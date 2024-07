Chciałbym nadmienić, pomijając ten przypadek, że nie zawsze do takich obrażeń na dziecku doprowadza mężczyzna a czasami matka. Tylko to mężczyzna zawsze jest podejrzanym a matce wierzy się na słowo że ona tego nie zrobiła. A czasami jest tak, to też patologia jakby co, że matka się wyżywa na dziecku a ojciec siedzi przed TV i "się nie wtrąca" w wychowanie. Tylko jak służby przyjeżdżają to matka w takich patologiach zawsze kłamie.