to jest dla mnie niesamowite jakie fikolki robiono, zeby wmowic nam inaczej. co chwile wyskakiwaly mi artykuly o tym jak to ceny rosna w szalenczym tempie, ze brakuje mieszkan, ze taniej nie bedzie. ojciec nauczyl mnie kiedys powiedzienia "kiedy sprzataczki w windzie rozmawiaja o wejsciu na gielde, to trzeba z niej wiac" i w tym wypadku to sie idealnie sprawdzilo