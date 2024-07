jak byście spotkali go przypadkiem w pociągu, jakoś wyszło tak że wam coś to podejrzanie wygląda że samotnie jedzie, whatever jakoś się dowiadujecie nie wprost dokąd jedzie chłopiec. to jako dorośli - pomagacie znaleźć krewnego, nie mając pojęcia czy jest chory psychicznie i nie bredzi albo nie jest młodym bandytą, pomagacie w ucieczce czy uruchamiacie maszyne poszukiwawczo-prawną zapewniając bezpieczeństwo i zachowując się odpowiedzialnie? Wybieraj, właśnie się dowiedzialeś, twoja stacja za trzy przystanki.