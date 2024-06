Nie zgłosi się na przejściu granicznym i nie złoży wniosku o azyl.



Zamiast tego on i 9999999 kobiet takich jak on ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) próbuje przedostać się przez płot - siłą, nielegalnie, z pogwałceniem wszelkich zasad i praw o ruchu granicznym - i rozpłynąć na terenie UE. Nierzadko dopuszczają się przy tym do aktów przemocy, ale pamiętajcie, to nasza SG jest zła, bo spałują i wykopują z Pokaż całość