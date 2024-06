Co to w ogóle jest immunitet.. jakiś chory wymysł, że dany człowiek może być ponad prawem bo tak.

Właśnie osoby publiczne powinny świecić przykładem i tak jak wyżej ktoś wspomniał karanie powinno być x2 albo i x20 bo osoby publiczne z reguły są bogate.

Jak ktoś zarabia 4000zł to np 1000zł mandatu to 25% wypłaty. jak jakiś celebryta zarabia 40K, to 1000zł mandatu to 2.5% wypłaty.

Uważam, że każdy powinien być karany Pokaż całość