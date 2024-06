No super przykład, ciekawy jak zorganizowaliby takie wydarzenie jak na zdjęciu gdyby tam wszędzie były krzaki i drzewa xD



Na początku krytyka betonozy była spoko. Ale potem media podłapały temat, która się klika i wałkują go do dzisiaj do porzygu.



W większych miastach są potrzebne miejsca w centrum, gdzie jest duży zabetonowany plac na którym właśnie można urządzić jakiś koncert, postawić jakieś stoiska, zrobić jakiś wiec i masę innych wydarzeń. Każde miejsce Pokaż całość