Najlepsze lata to były 2015-2020 czyli do wybuchu covidu. Bardzo dobry wzrost gospodarczy przy niewielkiej inflacji, minimalnym bezrobociu, spadku zadłużenia w relacji do PKB, ogólny optymizm i polepszenie życia zdecydowanej większości Polaków. Z kimkolwiek rozmawiam, wszyscy zgodnie wspominają lata przedpandemiczne jako najlepsze dla Polski.

Potem wszystko się niestety zaczęło psuć. Pandemia, pieprzony lokdaun, spowolnienie gospodarcze, upadek wielu biznesów, początki inflacji, potem wojna hybrydowa na wschodniej granicy, wreszcie wojna na Ukrainie, rekordowa inflacja,