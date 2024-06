Żadna partia która chciałaby ukrócić BENEFITY nie ma szans na wygranie wyborów w PL.

Nawet gdyby próbowano wprowadzić warunek pracy by pobierać socjal (byłoby to mega zdrowe dla gospodarki)- doprowadziło by to do rewolucji na ulicach podjudzanej przez cyniczne partie mniejszościowe/opozycyjne by przejąć elektorat: "my dawaliśmy-oni zabierają".



Wprowadził to PiS; dzięki temu wygrali pierwsze wybory.

Pacta conventa.